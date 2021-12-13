РИАМО - 13 дек. Молодой человек, который взорвал самодельное устройство на крыльце православной гимназии при Серпуховском женском монастыре, находится в реанимации с многочисленными ранениями. В том числе подрывник получил травматическую ампутацию ноги, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, инцидент произошел около 08:30 утра. 18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогу образовательного учреждения и устроил взрыв.

«В результате он получил множественные ранения, в том числе ампутацию ноги. Также травмы получили находившиеся рядом ученики образовательного учреждения. Один учащийся был госпитализирован в больницу, остальных детей доставили в медицинское учреждение для осмотра и для того, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Тяжелых среди госпитализированных и доставленных в больницу для осмотра нет», - сказала Врадий.

По ее словам, сам подрывник находится в реанимации, врачи пытаются спасти его жизнь.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего - осматривают записи с видеокамер, беседуют с педагогами и директором учреждения. Также на месте находится руководитель ГСУ СК России по Московской области Александр Стариков.

Врадий добавила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки. По месту жительства бывшего ученика гимназии проведен обыск, в ходе которого изъяты предметы и вещества, имеющие значение для расследования.

По данным подмосковного Минздрава, после взрыва на ступенях Серпуховского женского монастыря в больницы министерства доставили 8 человек, им оказывают необходимую помощь.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>