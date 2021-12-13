РИАМО – 13 дек. «Газпром нефть», Airbus, авиакомпании «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр», национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации создали первую в стране ассоциацию разработчиков и производителей авиатоплива с минимальным углеродным следом (SAF), сообщается на сайте «Газпром нефти».

Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами. Планируется, что первый полет самолета на биотопливе будет организован ассоциацией не позднее 2024 года.

Ключевой исследовательской площадкой SAF-альянса будет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге. Благодаря современной научной базе компании будут разработаны эффективные рецептуры «зеленого» авиатоплива и технологии для дальнейшего промышленного производства. Опытные партии SAF выпустят на нефтеперерабатывающих заводах компании, в том числе на Московском НПЗ.

«Декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом. Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ «Газпром нефть» активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта», — сказал зампред правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Он добавил, что вместе с авиакомпаниями, производителями авиатехники и научными институтами «Газпром нефть» готова приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для отечественной промышленности экологичного авиатоплива. SAF-альянс позволит объединить экспертизу всех участников рынка и сделает процесс разработки такого топлива эффективнее.

«Экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации. Группа «Аэрофлот» уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, «Аэрофлот» делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли», — отметил заместитель гендиректора по коммерции и финансам «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

Он уточнил, что согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации.

Глава Airbus в России Жюльен Франьятт подтвердил, что для достижения нулевого уровня выбросов CO2 и внесения вклада в смягчение последствий изменения климата нужны усилия всех участников отрасли. Так вместе с ключевыми компаниями авиационного сектора был сделан первый шаг к более экологичной авиации в РФ.

«В рамках этого альянса мы объединим наши экспертные знания, чтобы ускорить процесс сертификации экологически чистого авиационного топлива (SAF) и способствовать его развитию в России. Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по Альянсу» — добавил он.

Для эффективного взаимодействия участников внутри альянса будет разработана дорожная карта по различным направлениям — от исследований свойств топлива до технологических решений по заправке самолетов «в крыло».