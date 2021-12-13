РИАМО - 13 дек. Столичным водителям рекомендуется отложить вечерние поездки на более позднее время, так как в городе, по данным ЦОДД, из-за прогнозируемого снегопада значительно ухудшится дорожная ситуация, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В столице ожидаются осадки в виде снега и резкое падение температуры до минус 2 градусов. Во вторник вечером загруженность дорог в Москве может вырасти до 8 баллов из 10 возможных.

Основные заторы будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы – на эстакадах и мостах. Здесь возможно образование гололедицы, это может сильно затруднить движение и повлиять на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение.

«В вечерний час пик рекомендуем пользоваться городским транспортом – метро, МЦК, МЦД и автобусами, которые едут по выделенным полосам», – отметили в пресс-службе.

На личном авто лучше передвигаться после 20:00, когда движение станет свободнее.