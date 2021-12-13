РИАМО - 13 дек. Сотрудники МБУ «Развитие», которая выступает застройщиком блочно-модульной котельной в Сергиево-Посадском городском округе, объявили о завершении строительства объекта, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Как отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, инспекторы ведомства приступили к проверке по извещению об окончании строительства объекта. Ее результаты будут подведены 10 января, после этого в ведомстве будет решен вопрос о выдаче заключения о соответствии.

Газовая блочно-модульная котельная заработает в деревне Самотовино, объект будет снабжать теплом жилой фонд и социальные объекты.