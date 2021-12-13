РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В городском округе Люберцы завершился капитальный ремонт многоквартирных домов, с начала года работы провели в 61 доме, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В округе завершилось выполнение краткосрочного плана капитального ремонта многоквартирных домов. Отремонтировали 61 дом. В рамках капремонта у 19 жилых домов отремонтировали кровлю, а в 12 домах заменили внутридомовые инженерные системы», – подчеркнул Ружицкий.

Он добавил, что у 4 домов отремонтировали балконы, у 12 МКД отремонтировали фасад, в 19 заменили лифтовое оборудования, у 2 отремонтировали отмостку.