РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. Жители Люберец могут ознакомиться с данными о качестве воздуха в режиме онлайн, информация доступна на Геопортале Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

«В апреле губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил организовать работу по информированию населения о качестве атмосферного воздуха в округах. В сжатые сроки проделана большая работа. На сегодняшний день в области установлено в общей сложности 119 автоматических постов контроля качества воздуха. В городском округе Люберцы данные о качестве воздуха передают 15 автоматических постов», – отметил зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

В Люберцах посты установлены на улицах Гоголя, Авиаторов, Гагарина, Вертолетная, Парковая и Южная. Также данные о качестве воздуха транслируются с датчиков, расположенных в поселках и СНТ городского округа. Система запущена в тестовом режиме, но вскоре специалисты все окончательно отладят.

Разин пояснил, что получаемых данных уже достаточно, чтобы инспекторы эконадзора своевременно получали информацию и могли оперативно устанавливать и привлекать к ответственности виновников загрязнения воздуха.

Данные с установленных автоматических постов доступны по ссылке.

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