РИАМО - 13 дек. Депутат Госдумы, член Генсовета партии «Единая Россия» Роман Терюшков встретился со студентами и активистами «Молодой Гвардии» 121-го люберецкого избирательного округа, сообщает пресс-служба Люберецкого отделения партии.

Молодежный слет собрал на базе Центрального аэрогидродинамического института делегации из Люберец, Бронниц, Раменского, Котельников, Дзержинского и Жуковского. Соорганизатором выступил координатор окружного штаба МГЕР, лидер люберецких молодогвардейцев Александр Шлапак.

В ходе общения Роман Терюшков ответил на вопросы, касающиеся главного закона РФ – Конституции, день принятия которой ежегодно отмечается в России 12 декабря. Также депутат рассказал об особенностях работы по исполнению наказов, сформировавших народную программу «Единой России», своем пути в структуре «Молодой Гвардии» – от активиста до руководителя Центрального штаба.

Молодогвардейцев интересовало, влияют ли спортивная подготовка и закалка на успешную карьеру.

«Спорт всегда тебя систематизирует, заставляет держаться в тонусе. Когда ты целый день трудишься, поиграть вечером в футбол или хоккей – отличная эмоциональная и физическая разгрузка», – отметил Терюшков.

Участники встречи прошли с экскурсией по технопарку ЦАГИ, который является штаб-квартирой перспективных молодых научных компаний и центром притяжения для юных инженеров и авиаконструкторов. На постоянной основе по направлениям программирования, авиа- и судомоделирования здесь занимаются школьники и студенты.

Завершая слет, депутат поздравил его участников с наступающим Новым годом и Рождеством.