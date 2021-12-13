РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. Всероссийская акция «Граффити Победы» пришла в микрорайон Чкаловский Щелкова, на улице Супруна появился портрет ветерана Великой Отечественной войны Галины Павловны Брок-Бельцовой, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В акции приняли участие юнармейцы — кадеты гимназии №2 во главе с подполковником Валерием Курашенко.

Проект «Граффити Победы» призван сохранить память о подвиге фронтовиков и является частью масштабного проекта Минобороны РФ «Дорога памяти».