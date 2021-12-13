РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. На минувшей неделе в парке «Наташинские пруды» в городском округе Люберцы восстановили освещение, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В ежедневном режиме ведутся работы по содержанию парковых территорий. На прошедшей неделе проводили ремонт малых архитектурных форм, уборку пешеходно-тропиночной сети, содержание санитарных зон, восстановили освещение в парке «Наташинские пруды». На постоянной основе ведутся работы по уборке и надлежащему содержанию детских игровых, спортивных площадок. Ежедневно ведутся работы по сбору и вывозу мусора со всех парковых территорий», – отметил Ружицкий.

Он добавил, что с 6 по 12 декабря поступило 7 обращений от жителей, из них: по системе МСЭД – 2, по системе ЕЦУР – 5. Все обращения были закрыты в регламентные сроки.

«За неделю, 6 по 12 декабря, было проведено 15 культурно-массовых мероприятий. На текущей неделе запланировано 22. Все мероприятия пройдут с соблюдением обязательных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции», – пояснил Ружицкий.