РИАМО - 13 дек. Сотрудники АО «Мособлэнерго» будут заниматься установкой приборов учета в поселке Трехгорка Одинцовского городского округа. В связи с этим в одном из домов 14 декабря отключат свет, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Чтобы обеспечить безопасное выполнение работ, с 14:00 до 16:00 будет проведено плановое отключение электроэнергии по адресу: г. Одинцово, п. Трехгорка, ул. Трехгорная, дом 4.

Специалисты будут устанавливать приборы учета. Проведение работ необходимо для надежности электроснабжения потребителей в будущем.