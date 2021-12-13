РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. В понедельник в администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание с участием руководителей управлений и ведомств. Провел его глава муниципалитета Владимир Ружицкий, сообщает пресс-служба администации округа.

Начальник управления благоустройства Елена Чиркова сообщила, что управляющими и подрядными организациями ежедневно проводились работы по содержанию городских и дворовых территорий. Для этого было привлечено 116 единиц спецтехники и 1 258 человек. Собрано и вывезено порядка 490 кубометров мусора.

Начальник отдела Раменского подразделения «Мосавтодора» Иван Крупенин рассказал, что на прошедшей неделе производились работы по содержанию сети региональных автодорог и объектов дорожной инфраструктуры в нормативном состоянии. Было задействовано 47 дорожных рабочих и 37 единиц спецтехники.

О содержании городских дорог сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации Олег Шиховцев. Он подчеркнул, что производились ежедневные работы по обработке противогололедными материалами и очистке проезжей части, тротуаров и подземных переходов. Для этих целей было задействовано 90 единиц дорожной техники и 132 человека. Было вывезено 250 кубометров снега и 48 – мусора.

Руководитель МУ «Люберецкие парки» Алексей Орлов рассказал о содержании парковых зон в округе и проводимых в парках культурно-массовых мероприятиях.

Директор ЕДДС-112 округа Виталий Богданов доложил, что за неделю в службу поступило 12 096 обращений граждан, из них 672 – на горячую линию администрации и 11 424 – по единому номеру 112.

Главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов рассказал о работе учреждения за неделю.

Начальник управления территориальной политики и социальных коммуникаций администрации муниципалитета Дмитрий Баранов доложил об обращениях граждан, а также о том, как шла работа по исполнению поручений главы городского округа.

Заместитель главы администрации Андрей Сыров рассказал о спортивных мероприятиях, прошедших на минувшей неделе.