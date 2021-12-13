РИАМО - 13 дек. На территории Москвы в ночь на вторник прогнозируется сильный снегопад с ухудшением видимости, сообщается на сайте «Метеовести».

С 15:00 в столице начнется небольшой снег, который будет постепенно усиливаться. Максимально интенсивный снегопад прогнозируется вечером и после полуночи. По данным синоптиков, с 00:00 до 06:00 снежные заряды станут очень сильными, а видимость ухудшится до 1-1,5 тыс. м.

За ближайшие 15 часов в городе выпадет до 8-13 мм осадков. При этом месячная норма в декабре составляет 56 мм. Настолько мощные снегопады в среднем бывают не чаще одного раза в 10 лет.

К утру вторника высота снежного покрова в Москве увеличится на 60%: с 13 до 21 см. Такие показатели соответствуют климатической норме первой декады января.

В Московском регионе до 14:00 14 декабря будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

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