РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 13 дек. С 6 по 12 декабря регоператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок городского округа Люберцы более 29 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов, сообщил замруководителя подразделения регионального оператора в муниципалитете Алексей Гвоздев.

«За минувшую неделю региональный оператор вывез на КПО «Восток» для последующей сортировки и переработки 29 349 кубометров ТКО, из них 2 763 кубометров - «сухих» отходов», - отметил Гвоздев.

Он добавил, что за неделю было принято и отработано 9 обращений от граждан.