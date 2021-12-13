РИАМО - 13 дек. Новый корпус Московского многопрофильного центра паллиативной помощи открыли на улице Двинцев после капитального ремонта, который продлился с 2018 по 2021 год, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

В церемонии открытия учреждения принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что комплексное развитие Московского центра паллиативной помощи является одним из самых важных проектов, который реализуется в системе городского здравоохранения.

«Сегодня мы завершили первый большой этап. После 3-х лет тщательной и кропотливой работы открыт новый корпус центра. По своим возможностям и комфорту он находится на уровне лучших мировых стандартов, а в чем-то и превосходит их», – подчеркнул градоначальник.

По его словам, в начале следующего года завершится второй этап работ. В 4 новых зданиях центра паллиативной помощи создадут первые в городе отделения сестринского ухода для пациентов, которые нуждаются в круглосуточном наблюдении.

В здании площадью 5,2 тыс. кв. м создана максимально комфортная среда как для пациентов, так и для родственников и медработников. Для оснащения объекта использовали современное оборудование и удобную мебель. В здании и на прилегающей к нему территории создана безбарьерная среда. В кабинетах размещено самое современное оборудование, включая аппараты УЗИ, рентген и др.

Корпус отвечает всем европейским требованиям по оказанию качественной паллиативной помощи. В начале декабря в новый корпус перевели 101 пациента из соседнего корпуса, что позволит в дальнейшем приступить к его ремонту.