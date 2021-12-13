РИАМО - 13 дек. В понедельник ночью в Раменском городском округе загорелось нежилое здание. Пожар тушили 11 человек и 3 единицы техники, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в селе Софьино поступило в 00:19. Пожарные ликвидировали возгорание в 1:30.

При пожаре никто не пострадал.

Всего за прошедшие сутки в Подмосковье возникли 65 техногенных пожаров. В случае возникновения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру 112.