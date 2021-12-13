РИАМО - 13 дек. После взрыва в монастыре в Серпухове в больницы областного Минздрава доставили 8 человек, им оказывают необходимую помощь, сообщили РИАМО в пресс-службе министерства.

Ранее 18-летний молодой человек устроил взрыв на ступенях Серпуховского женского монастыря.

«Проводятся необходимые диагностические мероприятия. 6 человек находятся в удовлетворительном состоянии, один в средней степени тяжести и подозреваемый в организации происшествия - в тяжелом (состоянии - ред.). Медицинская помощь оказывается в полном объеме», - отметили в пресс-службе.

Взрыв произошел около 8 часов утра в понедельник. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие на крыльце православной гимназии при женском монастыре.

В настоящее время место происшествия оцеплено, проводятся оперативно-следственные мероприятия. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатки.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>