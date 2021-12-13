РИАМО - 13 дек. Жителям Москвы необходимо соблюдать меры предосторожности из-за сильного тумана, который значительно ухудшает видимость, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

С 21 часа 13 декабря до 9 часов 14 декабря в Москве прогнозируется мокрый снег и гололед, а также туман с видимостью 200-700 м. На дорогах образуется гололедица.

Водителям за рулем необходимо значительно снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.

Кроме того, на трассах необходимо избегать обгонов, перестроений и опережений.

В тумане при движении пешеходам нужно обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.