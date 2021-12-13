РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Около 100 работ поступило на Всероссийский конкурс рисунков «К нам приехал Дед Мороз», который в преддверии Нового года организовал Красногорский филиал Музея Победы, сообщили в пресс-службе музея.

Участниками творческого состязания стали жители городов Московской области, а также поселков Знаменка и Стрелецкий Орловской области.

Организаторы предложили всем желающим в возрасте от 5 лет пофантазировать и изобразить транспортное средство Деда Мороза в период Великой Отечественной войны. В работах, которые юные и взрослые художники уже прислали на конкурс, представлен самый различный транспорт – животные, сани, коньки, самолеты и даже паровозы.

«Наш конкурс призван показать, что даже в непростое время люди верили в чудеса. В годы войны жители Советского Союза старались сохранять оптимизм, ждали Победу. И даже зимой, в тяжелых условиях, при всех лишениях, они верили в новогоднее чудо. Ощущение праздника придавало им сил», – отметила заведующая филиалом Маргарита Иващенко.

Рисунки можно отправить по электронной почте до 5 января 2022 года. Работы могут быть выполнены в любой художественной технике без применения компьютерных программ. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Красногорского филиала Музея Победы (mmna.ru) или на страницах в соцсетях «ВКонтакте» (vk.com/event208784254) и Facebook (facebook.com/mmna.ru).