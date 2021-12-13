РИАМО – 13 дек. По данным исследования Банка ЗЕНИТ и телеветеринарного сервиса «ВетЭксперт», в 2021 году число продаж ветеринарных полисов выросло почти в 4 раза, по сравнению с 2020 годом, сообщает пресс-служба банка.

Чаще всего россияне страхуют собак — 71,6%, на кошек приходится 28,3% открытых полисов. Активнее оберегают жизнь и здоровье своих любимцев жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

Если ранее владельцы больше страховали титулованных домашних животных, то пандемия стимулировала спрос на полисы для кошек и собак независимо от их породы. С развитием телеветеринарии владельцы животных стали чаще обращаться за онлайн-консультацией.

По словам экспертов Банка ЗЕНИТ, пандемия и локдауны привели к тому, что люди, ограниченные в возможностях передвижения, стали чаще обращаться за ветеринарной помощью онлайн. Также усиление спроса на страховые полисы со стороны населения связано с развитием цифровых сервисов.





