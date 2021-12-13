РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Свыше 2 тыс. обращений поступило в полицию подмосковного Красногорска с 6 по 13 декабря, сообщил замначальника полиции по охране общественного порядка подполковник полиции Александр Жидков.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«С 6 по 13 декабря зарегистрировано 2 023 сообщения и заявления, из них 10 – о преступлениях», – сказал Жидков.

По его словам, за неделю в округе возбудили 22 уголовных дела, раскрыли 7 ранее совершенных преступлений.

В территориальные подразделения УМВД России по горокругу за неделю доставили 94 лица, из них 18 – за совершение административных правонарушений.

В округе за неделю зарегистрировано 148 ДТП, из них 1 – с пострадавшими.