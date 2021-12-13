РИАМО - 13 дек. Дептранс Москвы совместно с ВТБ и «Яндекс Go» набирает участников для тестирования нового сервиса «МультиТранспорт». Он позволит пользоваться всем городским общественным транспортом и такси по подписке в одном приложении, сообщает пресс-служба департамента.

«МультиТранспорт»‎ — это инновационный MaaS-сервис, который на первом этапе позволит пассажирам использовать весь общественный транспорт и такси (для поездки до или от ближайшей станции метро, МЦК или МЦД) по единой выгодной подписке в приложениях «Метро Москвы»‎ или «Яндекс Go». В будущем в сервисе также будет доступен каршеринг, прокат самокатов и велосипедов.

Предусмотрено три тарифа на 30 дней. В тариф «МультиТранспорт Мини» за 2999 рублей входит абонемент «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в Москве и 5 поездок на такси. В «МультиТранспорт Стандарт» за 3999 рублей входит абонемент «Единый» для безлимитных поездок и 10 поездок на такси.

Тариф «МультиТранспорт Макс» за 5999 рублей позволит воспользоваться абонементом «Единый» для безлимитных поездок на общественном транспорте в столице и 20 поездками на такси.

Для участия в тесте сервиса необходима бесконтактная банковская карта или смартфон с Apple Pay или Google Pay. Подать заявку на тестирование можно на сайте. Всего набирается 7 тыс. тестировщиков.

«Мэр Москвы поставил задачу делать транспортную инфраструктуру доступнее и понятнее пассажирам. Для этого мы реализуем в городе концепцию MaaS. «МультиТранспорт» будет полезен пассажирам, которые используют общественный транспорт, но иногда выбирают такси», — сказал заммэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

По его словам, благодаря подписке пассажиры смогут экономить до 10% на оплате проезда ежемесячно.

«Гибкость и выгодные тарифы сервиса также привлекут новых пользователей из числа автомобилистов, которые переключатся на мультимодальные поездки. Это позволит более равномерно распределить транспортные потоки», — заключил Ликсутов.

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