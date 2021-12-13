РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Представители более 20 народов приняли участие в IV фестивале национальных культур «Балашиха – большая семья», праздник организовала Общественная палата округа при поддержке правительства региона, администрации и городского совета депутатов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло 11 декабря в ДК «Балашиха». В рамках него состоялся круглый стол «Народы СССР на защите Родины», посвященный 80-летию битвы за Москву. За круглым столом собрались представители Армении, Грузии, Азербайджана, участвовали гости из правительства Московской области, городского совета депутатов.

По словам председателя Общественной палаты округа Елены Жаровой, фестиваль уникален тем, что в нем участвуют все диаспоры, национальные автономии и объединения, которые зарегистрированы в Балашихе.

«Мне радостно, что мы не теряем участников прошлых фестивалей, а количество желающих показать свою культуру постоянно растет. Каждый год появляются 2-3 новых творческих коллектива, новые диаспоры, и это не может не радовать», – отметила Жарова.

Она добавила, что в таком многонациональном государстве, как Россия, очень важно жить в мире и согласии: когда нации вместе, они непобедимы.

Гости и участники фестиваля могли присоединиться к зажигательным танцам, отведать колоритные блюда национальных культур, которые предлагали на пробу одетые в народные костюмы участники фестиваля, поучаствовать в мастер-классах.

Гости из Армении представили около 30 наименований блюд. Среди них: долма, ореховое варенье, пахлава, кюфта – фрикадельки из мяса, хапама – тыква, фаршированная рисом, голубцы и женгялов хац – хлеб с зеленью. Особый восторг у гостей праздника вызвала кялла – запеченная голова быка, которая готовится в специальной печи.

В числе предложенных угощений представителями Грузии были хачапури, хинкали, баклажаны с орехами и другие блюда.

«В этом году мы расширили перечень угощений. Готовили всю ночь вместе с родителями и всем нашим коллективом. Очень понравилась сама задумка фестиваля. Здорово, что в одном месте объединилось столько национальностей», – сказала представитель Грузии Теа Тевзадзе.

После дегустации состоялся концерт. С национальными песнями и танцами выступили около 20 коллективов.

Первый фестиваль национальных культур «Балашиха – большая семья» прошел в День народного единства, 4 ноября 2017 года. Тогда праздник объединил свыше 300 человек.

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