РИАМО - 13 дек. Отец 18-летнего молодого человека, подозреваемого во взрыве на территории Серпуховского женского монастыря, работает установщиком окон. Об этом пишет Газета.ru.

Как рассказал изданию знакомый мужчины, отец юноши – «добрый и отзывчивый».

«Как такое могло произойти с его сыном, в уме не укладывается. Андрей окна устанавливает, у него один сын», — сказал он.

Взрыв на территории женского монастыря в Серпухове произошел в 8 часов утра. Самодельное взрывное устройство было приведено в действие на крыльце православной гимназии при монастыре.

Напавший на религиозное учреждение 18-летний молодой человек получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Сейчас врачи пытаются спасти ему жизнь. По некоторым данным, при взрыве ему оторвало ногу и он потерял много крови.

СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным СМИ, в результате инцидента пострадали 10 детей в возрасте от 11 до 17 лет. Они находятся в больнице.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>