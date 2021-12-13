РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 13 дек. Депутат Госдумы Александр Толмачев поздравил ветерана Великой Отечественно войны из Щелкова Зою Федорову с 95-летним юбилеем, сообщает пресс-служба местного отделения ВПП «Единая Россия».

«Мы совсем недавно были у Зои Ивановны, вручали памятный знак и узнали про юбилей, а также про то, что ей нужен телефон для связи с родными. Но главное даже не то, что мы подарили, а внимание. Ей было очень приятно, что в праздничный день мы вместе с председателем совета ветеранов приехали и пообщались», — сказал Толмачев.

Во время поздравления депутат подарил ветерану необходимый мобильный телефон, который теперь поможет ей быть на связи с близкими — внуками и дочкой.

Зоя Федорова родилась в Александрове Ивановской области (с 14 августа 1944 г. город входит в состав Владимирской области). В щелковский край, в поселок Монино вместе с семьей она переехала более 80 лет назад. Здесь она училась в местной школе, когда пришла война, которая застала ее по окончании 7 класса. После войны несколько лет Зоя Ивановна прожила в Белоруссии, в Щелково она вернулась в 90-е годы. Более 40 лет по окончании вуза в Москве Федорова проработала педагогом-дефектологом.