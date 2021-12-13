РИАМО - 13 дек. Безработица в Подмосковье за полгода уменьшилась более чем в 2,5 раза, сообщили РИАМО в пресс-службе регионального Минсоцразвития.

«Количество безработных граждан в Подмосковье за последние полгода сократилось свыше чем в 2,5 раза: с 70 тысяч до 27,5 тысяч человек», – рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По словам зампреда, в регионе запущена новая комплексная услуга «Ищу работу», позволяющая быстро подобрать работу и адаптироваться на рынке труда.

«В Подмосковье все больше услуг объединяются в комплексы по жизненным ситуациям и становятся максимально доступными и комфортными для жителей. Например, услуга «Ищу работу» включает в себя только одно электронное заявление сразу на 8 услуг, среди них, on-line тестирование и переобучение на новую профессию, помощь в открытии своего дела, психологическая поддержка. Все организовано в новом и доступном формате», – подчеркнула Каклюгина.