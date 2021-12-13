РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Свыше 20 детей с коронавирусной инфекцией проходят лечение в инфекционном отделении Красногорской горбольницы №2, перепрофилированном под «красную зону», сообщила директор лечебного учреждения Елена Морозова.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«В стационаре Красногорской горбольницы №2 в данный момент находятся 24 ребенка. За неделю поступили 24 и выбыл 31 ребенок», – сообщила Морозова.

По ее словам, специалисты лечебного учреждения наблюдают на дому 475 пациентов с диагнозом Covid-19, том числе 78 детей.

За последние сутки в подразделения больницы поступило 998 вызовов, за истекшую неделю – 6 987 вызовов. Работало 28 бригад.

За неделю от коронавирусной инфекции в горбольнице №2 привились 1 073 человека. Всего вакцинацию прошли более 88,8 тыс. человек, это 92% от плановых показателей.

Вакцинацию от гриппа прошли 77,5% от плана – 70,9 тыс. человек.

Диспансеризация населения выполнена на 85%.