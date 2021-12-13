РИАМО - 13 дек. За прошедшую ночь дорожные службы Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами свыше 11,3 тыс. км региональных дорог, в работах задействовали более 1 тыс. единиц спецтехники и 1,1 тыс. рабочих, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожный инфраструктуры Московской области.

«Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий, ведется мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он отметил, что в настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега продолжается, на дорогах работают свыше 800 единиц техники и более 1,2 тыс. рабочих

В Подмосковье до 23 часов 14 декабря действует «желтый» уровень погодной опасности, прогнозируется гололедица, облачная погода и снег.

Водителям региона рекомендуется сохранять особую бдительность на дороге и избегать опасных маневров.