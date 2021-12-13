РИАМО - 13 дек. Министерство транспорта и Государственная дума России приняли решение о совместной доработке законопроекта о введении QR-кодов на транспорте. По словам представителей Минтранса, решение о доработке учитывает позицию президента и консультации министра с председателем правительства, сообщает РБК.

Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев рассказал, что законопроект не будет возвращен, а работа над ним продолжится совместно с Минтрансом.

Согласно данным источника РБК, работа над законопроектом будет вестись также с участием бизнеса.

Обсуждение законопроектов о QR-кодах должно было состояться в Госдуме 16 декабря. При этом отмечалось, что при принятии проектов будут учитываться общественное мнение, уровень коллективного иммунитета и темпы вакцинации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов, свидетельствующих о пройденной вакцинации или наличии антител к коронавирусу, на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения Госдумы.

Он отметил, что такое решение было принято после анализа мнений регионов и обращений россиян.

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