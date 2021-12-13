РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. В Балашихе за сутки выявили 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 32 218 случаев заболевания, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 1 999 случаев коронавируса.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 614 510 случаев коронавирусной инфекции. Скончались 11 154 человека. Выздоровели и выписались 549 303 человека.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.