РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Ежемесячные встречи жителей и руководителей лечебных учреждений могут возобновить в подмосковном Красногорске, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

Во время своего доклада главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина напомнила, что в администрации муниципалитета ежемесячно проходили встречи жителей с представителями всех лечебных организаций округа.

С началом четвертой волны коронавирусной инфекции эти встречи отменили, однако от жителей есть на них запрос.

«Предлагаю возобновить встречи каждую четвертую среду месяца в 14:00», - сказала Евзерихина.

Волков одобрил предложение и отметил, что по возможности сам будет принимать участие в этих мероприятиях.