РИАМО - 13 дек. Состояние 18-летнего молодого человека, устроившего взрыв на ступенях Серпуховского женского монастыря, оценивается как крайне тяжелое. Сейчас медики пытаются спасти ему жизнь, сообщает Федеральное агентство новостей.

Никаких прогнозов о его лечении в настоящее время врачи дать не могут.

От действий юноши, по последним данным, пострадали 12 человек, в том числе дети.

По данным источника агентства в здравоохранении, пострадавшие, поступившие в больницу, находятся в стабильном состоянии. Их жизни сейчас ничего не угрожает.

Ведется расследование уголовного дела о покушении на убийство и обороте взрывчатки, возбужденного по факту ЧП. На месте взрыва работают следователи и криминалисты.

По данным СМИ, после взрыва и сильных ранений молодой человек потерял много крови.