РИАМО - 13 дек. В Московской области вылечились от Covid-19 еще 2147 человек, с начала пандемии в регионе выздоровели после коронавируса 549 303 человека, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 1999 случаев инфекции, скончался 61 человек с Covid-19. С начала пандемии в области выявили 614 510 случаев коронавируса, умерли 11 154 заразившихся.

Ранее у 16 из 177 жителей России, приехавших из ЮАР, выявили штамм Covid-19 «омикрон». Заразившиеся находятся под наблюдением врачей.

Сейчас в РФ всех возвращающихся из ЮАР и ближайших к республике государств в обязательном порядке проверяют с помощью экспресс-тестирования и помещают в обсерваторы.

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