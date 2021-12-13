РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Свыше 90 пациентов с коронавирусом принял стационар в подмосковном Красногорске за неделю, сообщила главный врач городской больницы №1 Анжелика Евзерихина.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За прошедшую неделю в стационар поступили 849 человек, что на 20 меньше, чем на предыдущей неделе. Выбыли – 810. В ковидный стационар на улице Речной за неделю поступили 94 пациента, на 15 больше, чем неделей ранее, выписано 93», – сказала Евзерихина.

По ее словам, от лечебного учреждения вызовы жителей обслуживали до 26 бригад неотложной помощи. За неделю было 3 160 вызовов, это на 406 меньше, чем неделей ранее.