РИАМО - 13 дек. Москвичи теперь могут бесплатно получить услугу по вывозу стальной ванны. Этому способствовало расширение функций сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. Ранее с его помощью можно было избавиться только от ванны из чугуна, сообщается на сайте мэра Москвы.
Теперь специалисты сервиса смогу вывозить 10 видов предметов, в их числе стиральные машины, газовые и электрические плиты, холодильники, железные двери, аккумуляторы и автомобили. В одной заявке может быть указано не более 20 предметов.
Сервис можно найти в категории «Жилье, недвижимость, земля». В заявке нужно указать адрес, время и дату, а также категорию и объекты для вывоза.
Некоторые предметы демонтируются заранее, например, чугунная или стальная ванна. Если речь идет о газовой плите, нужно учитывать, что демонтировать ее могут только сотрудники специальных служб.
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