РИАМО - 13 дек. Москвичи теперь могут бесплатно получить услугу по вывозу стальной ванны. Этому способствовало расширение функций сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. Ранее с его помощью можно было избавиться только от ванны из чугуна, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Сервис «Вывоз ненужных вещей» позволяет бесплатно избавиться от крупногабаритных предметов, исчерпавших свой ресурс. Специалисты сервиса приедут в удобное для пользователя время. За полтора месяца с момента запуска сервиса уже принято более 3,6 тыс. заявок на вывоз ненужной техники и металлических вещей», — отметили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Теперь специалисты сервиса смогу вывозить 10 видов предметов, в их числе стиральные машины, газовые и электрические плиты, холодильники, железные двери, аккумуляторы и автомобили. В одной заявке может быть указано не более 20 предметов.

Сервис можно найти в категории «Жилье, недвижимость, земля». В заявке нужно указать адрес, время и дату, а также категорию и объекты для вывоза.

Некоторые предметы демонтируются заранее, например, чугунная или стальная ванна. Если речь идет о газовой плите, нужно учитывать, что демонтировать ее могут только сотрудники специальных служб. ​