РИАМО - 13 дек. Столичные синоптики прогнозируют обильный снегопад и туман со снижением видимости до 200-500 метров вечером в понедельник. В связи с этим московским водителям рекомендуется быть особенно осторожными на дороге, а по возможности отказаться от поездок на личном транспорте в вечерние часы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Если поездка неизбежна, Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать следующие правила: не превышать скорость, соблюдать особую осторожность и внимательность при совершении маневров, пользоваться противотуманными фарами.

Пешеходам также следует быть особенно внимательными и аккуратными при переходе проезжей части. Рекомендуется использовать световозвращающие элементы в одежде.