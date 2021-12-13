РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 13 дек. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона подмосковного Красногорска за минувшую неделю выезжали на вызовы свыше 80 раз, сообщили в гарнизоне.

Временно исполняющий полномочия главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков провел еженедельное совещание с руководителями профильных направлений и оперативных служб округа в понедельник.

«За прошедшую неделю Красногорским пожарно-спасательным гарнизоном совершено 86 выездов, из них 6 – на пожары, которые произошли на территории городского округа Красногорск», – сообщили в гарнизоне.

6 вызовов были вызваны ложным срабатыванием охранно-пожарной сигнализации: 4 раза на объектах образования и 2 – в многоквартирных домах.

Сотрудники гарнизона трижды за неделю оказывали помощь в ликвидации последствий ДТП, дважды оказали скорую помощь, 2 раза принимали участие в спасении на воде.