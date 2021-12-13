РИАМО - 13 дек. Горнолыжный курорт, киностудию, центр экстремальных видов спорта, а также всесезонный аквакурорт и детский естествоведческий музей возведут на территории кластера «Прокшино» возле одноименной станции метро в новой Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На территории более 130 га рядом со станцией метро «Прокшино» инвестор реализует проект спортивно-событийного кластера, в рамках которого планирует построить порядка 500 тыс. кв. м объектов делового, спортивного, спортивно-развлекательного, досугового, культурно-развлекательного и образовательного назначения», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в состав кластера «Прокшино» войдут горнолыжный курорт с высотой горы 101 м и 11 трасс протяженностью до 1 км.

«Также запланировано строительство крытого центра экстремальных видов спорта, ледового комплекса, всесезонного аквакурорта с пляжной зоной, киностудии и детского естествоведческого музея. Кроме того, на территории благоустроят парковую зону», – добавил Бочкарев.

По его словам, кластер также включит в себя объекты деловой и торговой инфраструктуры.

«Благодаря реализации проекта у москвичей и жителей ТиНАО появится новая точка притяжения и место для занятий спортом и проведения досуга. Также этот инвесторский проект даст городу дополнительные рабочие места, которые уже обеспечены хорошей транспортной доступностью», – подчеркнул Бочкарев.

Станция метро «Прокшино» была введена в эксплуатацию в 2019 году в составе участка Сокольнической линии «Саларьево» – «Коммунарка». Станция улучшила транспортное обслуживание поселений Московский и Сосенское Новомосковского административного округа столицы.