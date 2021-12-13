РИАМО - 13 дек. ФСБ России вычислила в регионах страны 106 сторонников украинской неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», сообщает «Интерфакс».

Оперативно-разыскные мероприятия в отношении сторонников группировки проводились ФСБ в рамках масштабной спецоперации, последователи неонацистов были выявлены в 37 регионах РФ.

Согласно пояснениям ФСБ, спецоперация была направлена на пресечение террористических акций и массовых убийств. Указания о них давались последователям группировки посредством мессенджеров и соцсетей.

В числе задержанных сторонников «М.К.У.» оказались три администратора интернет-сообществ этой организации, пропагандировавших по указанию лидера экстремистскую идеологию и призывавших совершать насильственные акции.

Двое других задержанных подозреваются в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Неонацистская молодежная группировка «М.К.У» создана гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения. Сейчас в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ, он объявлен в международный розыск. По информации ФСБ, Краснов ведет деятельность под покровительством украинских спецслужб.