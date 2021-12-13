РИАМО - 13 дек. Взрыв на территории монастыря в Серпухове был настолько сильным, что можно было подумать, что взорвался дом, сообщила «РИАМО в Подольске» жительница Серпухова.

Утром в понедельник на территории монастыря в Серпухове произошел взрыв. По данным правоохранителей, взрыв устроил выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря.

«Я услышала сильный хлопок. Время было где-то 8:20. Подумала, что взорвался дом. Очень сильный звук был. Не знаю, сколько пострадавших», — сказала женщина.

Сотрудник охраны рассказал, что были изъяты видеозаписи с места происшествия. Предпосылок никаких перед нападением не было.

Кроме того, по словам охранника, молодой человек, который устроил взрыв, не зашел внутрь здания. Из-за взрыва разбились окна, от осколков пострадал подросток.

«Жена у меня слышала хлопок какой-то, не поняла. Сказала, как будто машины стукнулись. <…> Когда машины скорой помощи приехали, мы уже увидели из окна красное пятно на крыльце (православной гимназии - ред.), видимо, кровь», — рассказал житель дома, находящегося рядом с монастырем.

Прихожанка монастыря рассказала, что могла видеть выпускника, который устроил взрыв. Он не вызывал никаких подозрений.

«Он (охранник – ред.) сразу услышал (взрыв – ред.), сразу среагировал. Я этого охранника знаю, он очень ответственный человек, и, с его слов, сразу обезоружил (устроившего взрыв – ред.)», — рассказала прихожанка.

Самодельное взрывное устройство было приведено в действие на крыльце православной гимназии при женском монастыре. Пострадали несколько человек, среди них есть дети.

Территорию монастыря после ЧП оцепили.

Видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>