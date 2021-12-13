Новогодние корпоративы в ковидную эпоху выглядят не так, как раньше. Если компании и устраивают банкет, то на него больше не зовут региональные представительства, а подключают их онлайн. Кроме того, вернулась мода на уличные корпоративы с катаниями с горки и играми в снежки. Организаторы мероприятий рассказали РИАМО о трендах в корпоративах, и почему тимбилдинг в Москве популярнее, чем классическая вечеринка.

Корпоративы подорожают

В 2021 году новогодних корпоративов станет больше, чем в прошлом, считают организаторы праздников. По словам Юлии Елисеевой, которая уже шесть лет занимается организацией и проведением новогодних корпоративов, если в 2020 году наблюдалось падение спроса на проведение банкетов в сравнении с предыдущими сезонами, то в этом году такой тенденции она не заметила.

О том, что спрос на корпоративные мероприятия есть, свидетельствует и почти стопроцентная бронь в ресторанах Москвы с 20 по 30 декабря.

«Во время пандемии по всей стране отметился рост цен, и это, конечно, затронуло сферу праздников. У меня за этот год стоимость проведения новогоднего корпоратива выросла больше, чем на 50% в сравнении с 2020 годом. У коллег ситуация примерно такая же», – говорит Юлия.

Как отмечают представители индустрии развлечений, московские компании выбирают и онлайн, и офлайн мероприятия: крупные бренды чаще всего идут в онлайн, а представители среднего и малого бизнеса устраивают классический банкет.

По словам Юлии, среди новогодних корпоративов в офлайне чаще всего лидирует классический банкет: застолье, объединенное с развлекательной программой и дискотекой. Достаточно популярны и другие варианты вечеринок, посвященных Новому году: от уютных посиделок в офисе с приглашением Деда Мороза до небольшого путешествия за город коллективом. Для молодых компаний отлично подходят варианты в формате квестов или интеллектуальных игр, где во главу угла ставится не застолье, а получение новых впечатлений и тимбилдинг, отмечает Елисеева.

Эксперт говорит, что из-за пандемии коронавируса некоторые компании и вовсе отказываются от организованного проведения корпоративных мероприятий, и сотрудники решают эти вопросы своими силами.

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На открытом воздухе

Одним из самых популярных форматов новогодних корпоративов в Москве в этом сезоне будут мероприятия на свежем воздухе. Как правило, под ключ предлагают организовать праздник в стиле хюгге в спальном районе Москвы или в ближайшем Подмосковье с ярмарочными гуляниями, катком, глинтвейном и посиделками у камина в лофте. Но организовать такой праздник для сотрудников смогут лишь немногие компании. Дешевле будет устроить уличный квест с катанием на горке или ватрушках.

По словам представителя архитектурно-брендинговой компании DeVision Заура Бабаева, свой корпоратив они проведут на открытом воздухе, чтобы легко можно было соблюдать дистанцию. Но даже на улице принять участие в новогодних корпоративных мероприятиях можно будет только вакцинированным сотрудникам или сотрудникам с сертификатами переболевшего.

«Мы вернемся в детство: будем строить снежные крепости, брать их штурмом, утроим показ мод, где моделями будут снеговики. После этого коллеги, разделившись на небольшие команды, узнают секреты приготовления новогодних эксклюзивных блюд. Поощрять будем новогодними стикерпаками», – рассказывает Заур Бабаев.

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Гибридный формат

Эксперты отмечают, что многим компаниям настолько полюбился онлайн-формат, что они не хотят от него отказываться. К тому же не решен вопрос с невакцинированными сотрудниками, которые тоже хотят праздника. Если смотреть на другие корпоративные мероприятия – семинары, лекции, конференции, то они уже целый год проходят в гибридном формате. Эксперты считают, что он универсален для многих компаний.

«Можно легко собрать филиалы на общий торжественный новогодний корпоратив. Только Москва традиционно будет в зале, а регионы – онлайн. При этом программа для них пишется отдельно: отдельный ведущий, отдельно прописанная механика вовлечения и удержания», – отмечает директор по счастью и управляющий партнер коммуникационной группы SmartMotion Ольга Касьян.

Если офлайн-праздник дорожает в зависимости от цен в ресторанах, то онлайн-вечеринки растут в цене за счет дополнительной стоимости оборудования, расходов на персонал, аренды студии, создания платформ, ботов, геймификации и прочего. Еще в прошлом году ивенторы не понимали, сколько что стоит и часто переплачивали за оборудование, то сейчас все набрались опыта, добавляет эксперт. При этом, по словам Ольги Касьян, бюджет гибридного корпоратива выше, чем у офлайн-вечеринки.

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Удаленный тимбилдинг

Как правило, те клиенты, которые выбирают онлайн-формат, руководствуются не экономией, а заботой о безопасности и здоровье сотрудников. Это крупные компании, работающие на удаленке. При этом в дистанционном формате можно с легкостью объединить регионы, которые находятся в похожих временных поясах, и не выделять Москву, отмечает Ольга.

Абсолютный тренд среди компаний – это удаленный тимбилдинг вместо вечеринки.

«У больших компаний много запросов на продуманную геймификацию, «борьбу с общим врагом», формирование межрегионального сообщества. И мало интереса к чисто развлекательным мероприятиям», – отмечает Ольга.

С помощью эффективно организованных событий компании стараются решить коммуникационные задачи, которые особенно остро встали в пандемию: мотивация и вовлеченность персонала на удаленке, внедрение общих ценностей, знакомство и адаптация новых сотрудников.

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Онлайн-квесты и лазертаг

Популярность удаленных тимбилдингов отмечают и организиторы городских квестов. По словам представителя этой индустрии Евгения Шапошникова, в таком мероприятии есть ведущий и иногда несколько актеров. Формат игры такой, чтобы ее нельзя было повторить виртуально без персонажей и антуража.

«Сами игровые задания – это коммерческая тайна ивент-агентств, но есть несколько известных форматов: «Крокодил», шахматы, шашки и даже покер», – отмечает организатор квестов.

По его словам, одним из популярных форматов может быть ролевой барный квест, по условиям которого участникам нужно снять эпизод для фильма. Также по этой аналогии можно, например, собрать рок-группу. Онлайн реально играть даже в лазертаг, где каждый игрок будет управлять по голосовой связи своим бойцом на арене, добавляет Евгений.

TikTok и виртуальная прогулка

Еще один способ отметить корпоратив в 2021 году – снимать видео в TikTok и фоточелленджи, заполняя своими работами внутреннюю социальную сеть игры.

По словам представителя агентства смелых решений «Мы» Михаила Климанова, игровые онлайн-форматы помогают объединить сотрудников, находящихся в разных городах и странах. В частности, популярностью пользуется программа «Твоя Игра» для компаний с большим количеством сотрудников.

«В отличие от квизов и квестов участники, объединенные в команды, сами выбирают из списка заданий – творческих, интеллектуальных и поисковых – те, которые конкретно им по душе и по силам. У каждой команды – своя игра, но общая игровая задача – набрать максимум баллов», – объясняет Михаил.

В ходе такого корпоратива участники могут путешествовать по картам и панорамам, сыграть в угадайку с бразильским блогером, а более молодая аудитория – снимать фоточелленджи и видео в TikTok. В ходе игры можно лайкать работы друг друга.

Для небольших компаний или подразделений крупных компаний агентство смелых решений «Мы» предлагает игру «Аватар».

«Это отличная возможность прогуляться в компании коллег по новогодней Москве, заснеженному Торжку или предпраздничному Стамбулу, не выходя из дома. Каждая команда участников управляет своим «аватаром» – нашим игротехником, находящимся на локации», – рассказывает Михаил.

Стоить подобные игровые корпоративы могут от 150 тысяч рублей для компании из 200 человек до 600 тысяч рублей для компании из пяти тысяч человек. Цены на игру «Аватар» с виртуальной прогулкой по городу зависят от локации. Для 100 человек, которые виртуально будут гулять по Москве, Питеру или Торжку, копротатив обойдется в 300 тысяч рублей, прогулка по Стамбулу и бельгийскому городу-призраку Дул – 400 тысяч рублей.