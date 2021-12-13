РИАМО (БАЛАШИХА) - 13 дек. Холодную воду отключили в понедельник в ряде домов и учреждений в микрорайонах Гагарина, Купавна и Ольгино подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 для проведения работ на водопроводе ХВС по адресу: Щелковское шоссе, 54Б прекращена подача водоснабжения. Под отключение ХВС попали многоквартирные жилые дома №№10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 20С в мкрн Гагарина, а также №№10, 12, 16, 18, 20 на Балашихинском шоссе.

Кроме того, воды нет в детской и взрослой поликлиниках (Гагарина, 15А), школе №30, детсадах №44 «Земляничка» (Гагарина, 44) и №52 «Малинка» (Балашихинское ш., 14); котельной №5, котельной домов №№17 и 18 на ул. Гагарина, котельной за д. 12 по Балашихинскому ш.; ЦТП №2; ЦТП №3; ЦТП у дома 31 на ул. Гагарина; BHC №1-2, у д. 13 и ВНС №1-3 у д. 21; институте 3 ГПИСС, 26 ЦНИИ.

Также в понедельник для проведения работ на сетях ХВС временно отключили воду в частных жилых домах в мкрн Купавна на ул. Тургенева, Поселковая, Клубная, Лесная, Спортивная, Дружбы, Парковая, Садовая, Летняя, Депутатская, а также в мкрн Ольгино, 5-я улица, дома №№1-49, 6-я улица, дома №№2-46.

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