РИАМО - 13 дек. В России за сутки скончался 1121 пациент с положительным результатом теста на коронавирус. С начала пандемии умерли 290 604 человека с Covid-19, сообщает оперштаб.

За сутки в стране выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии в России выявили 10 046 454 случая Covid-19.

Вылечился после инфекции еще 28 561 человек. С начала пандемии выздоровели после коронавируса 8 769 916 человек.

В стране продолжается масштабная кампания по вакцинации населения. Коллективный иммунитет россиян достиг 55,7%, но этого недостаточно для завершения пандемии. Привиться от инфекции можно бесплатно в каждом регионе страны.