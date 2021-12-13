РИАМО - 13 дек. В Москве еще 3016 человек выздоровели после коронавируса. С начала пандемии от инфекции в столице вылечились 1 815 584 человека, сообщает столичный оперштаб.

За минувшие сутки на территории города выявили 2 894 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализация потребовалась 704 заболевшим, к аппаратам ИВЛ подключены 563 пациента.

84 человека с подтвержденным коронавирусом умерли в Москве за прошедшие сутки, с начала пандемии от коронавирусной инфекции в городе скончались 35 382 человека.

Единственным способ защиты организма от коронавируса остается вакцинация. Сделать прививку можно бесплатно в государственных поликлиниках и мобильных пунктах, развернутых в популярных общественных местах.