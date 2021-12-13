РИАМО - 13 дек. В Москве за сутки скончались 84 человека с подтвержденным коронавирусом. С начала пандемии в столице от Covid-19 умерли 35 382 человека, сообщает московский оперштаб.

За прошедшие сутки в городе выявили 2894 случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии в городе зарегистрировали 7 987 272 случая заражения Covid-19.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве достиг 72,2%. Сейчас в столице полностью привиты 5 976 362 жителя.

Единственным средством защиты от Covid-19 является вакцинация. В Москве бесплатную прививку от инфекции можно сделать в городских поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации, отрытых в популярных общественных местах.

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