РИАМО - 13 дек. Пожарные ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке в Раменском городском округе. На ликвидацию пожара ушло около 1,5 часов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В понедельник в 00:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозпостройке на ул. Коммунистической в поселке Ильинский. На борьбу с пламенем направили 3 единицы техники и 11 человек.

В 1:38 пожар был потушен, никто не пострадал.

Всего за минувшие сутки в Московской области произошло 65 пожаров, в которых сотрудники МЧС спасли 8 человек.