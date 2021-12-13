РИАМО - 13 дек. В России за прошедшие сутки выявили 29 558 новых случаев заражения Covid-19. С начала пандемии было выявлено 10 046 454 случая, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом.

Единственным надежным способом защиты от инфекции остается вакцинация. В России коллективный иммунитет от коронавируса составил 55,7%. Первый компонент вакцины получили 74 189 385 человек, полностью привились 67 260 355 граждан.

Через полгода рекомендуется проходить повторную вакцинацию. Ревакцинироваться можно бесплатно в любом пункте вакцинации.

Ранее врачи зафиксировали у 16 из 177 прилетевших из ЮАР туристов новый штамм «омикрон». Он заразнее других мутаций и распространился по миру очень быстро. Сейчас все заболевшие находятся под наблюдением врачей.