РИАМО - 13 дек. За прошедшие сутки в Москве выявили 2894 случая заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице заразились 1 987 272 человека, сообщает московский оперштаб.

По данным на 10 декабря, уровень коллективного иммунитета к Covid-19 в Москве достиг 72,2%.

Сейчас в столице полностью привиты 5 976 362 жителя. Прививку первым компонентом вакцины сделали 6 495 552 человека.

Вакцинация от коронавируса остается единственным способом борьбы с заболеванием. В Москве прививку можно сделать бесплатно в государственных поликлиниках или мобильных пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах.