РИАМО - 13 дек. Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда заявил, что церковь окажет помощь и всестороннее содействие пострадавшим при взрыве в Серпуховском женском монастыре.

Утром в понедельник на территории монастыря взорвалось самодельное взрывное устройство. К преступлению может быть причастен выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря. В результате ЧП пострадали несколько человек, среди них есть дети.

«Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми», – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он выразил сочувствие пострадавшим и назвал нападение трагическим происшествием.

«Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем», – подчеркнул Легойда.

Он добавил, что сейчас проверяются все обстоятельства ЧП, случившегося во Введенском Владычном монастыре.

Прокуратура опубликовала видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>