РИАМО - 13 дек. К пятнице на текущей неделе в Подмосковье и столице потеплеет до плюс 1 градуса. В субботу температура снова опустится, ночью ожидается до минус 8 градусов, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Завтра (во вторник – ред.) погода ожидается облачная со снегом. В Москве — от минус 1 до минус 3 градусов, по области — до минус 6 градусов. Наиболее холодными будут восточные районы Москвы и области», - рассказала Позднякова.

По ее словам, в среду ночью будет облачно с прояснениями. Температура составит от минус 4 до минус 6 градусов в столице, в Подмосковье температура опустится до минус 8 градусов.

К пятнице температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса. В субботу ночью ожидается температура до минус 8 градусов, днем — от минус 1 до минус 6 градусов. ​

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