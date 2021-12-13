РИАМО - 13 дек. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Подмосковью Александру Старикову доложить о ходе расследования уголовного дела по факту взрыва на территории монастыря в Серпухове. Расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате СКР, сообщается на сайте ведомства.

Утром в понедельник на территории монастыря взорвалось самодельное взрывное устройство. К преступлению может быть причастен выпускник православной гимназии, находящейся на территории монастыря.

В результате ЧП пострадали несколько человек, их количество уточняется. Среди пострадавших есть дети.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ. На месте происшествия работают криминалисты и следователи.

Ранее ТАСС сообщал, что устроивший взрыв скончался из-за потери крови.

Прокуратура опубликовала видео с места взрыва в Серпуховском монастыре>>